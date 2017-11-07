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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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В Рязани продолжают ремонтировать дороги

16:02 / Актуально
По состояния на 10 июля, дорожный ремонт продолжается на 14 объектах областного центра

Из них на пяти участках подрядчики выполняют устройство элементов дорожной инфраструктуры, на остальных – строительно-монтажные работы. На Первомайском проспекте продолжаются работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы на этом участке ведутся в ночное время. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.

На Первомайском проспекте, улицах Разина, Трудовой, Большой, Урицкого, Юннатов, Северном и Южном переулках, проезде Яблочкова продолжаются основные ремонтные работы. На Старообрядческом проезде, улицах Станкозаводской, Высоковольтной, Чкалова и на участке дороги от улицы Октябрьской до проезда Шабулина устанавливают элементы дорожной инфраструктуры.

С 7 по 10 июля на трех участках автомобильных дорог – по улицам Есенина, Костычева и 2-й Школьный проезд – заделаны выбоины в асфальтобетонном покрытии на общей площади 82 кв. метра.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
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