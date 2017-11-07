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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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Молодых рязанцев приглашают к участию в творческом конкурсе социальной рекламы «Прокуратура против коррупции»

16:22 / Общество
Генеральная прокуратура РФ – соорганизатор VII Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый Взгляд» – приглашает молодых рязанцев в возрасте от 14 до 30 лет включительно принять участие в этом творческом состязании в спецноминации «Прокуратура против коррупции»

Выразить свое отношение к значимым социальным проблемам современного общества можно в жанре «социального плаката» или «социального видеоролика». Работы на конкурс принимаются до 29 сентября этого года.

Подготовка к конкурсу потребует от участников серьезного погружения в проблематику, в частности, на уровне законодательства. Генеральная прокуратура РФ рассчитывает на то, что конкурс «Новый Взгляд» в этом году станет эффективным инструментом правового просвещения молодежи и во многом сработает как профилактическая мера в борьбе с коррупционными проявлениями.

С положением о конкурсе, требованиям к работам в номинации «Прокуратура против коррупции» можно познакомиться на сайте http://tvoykonkurs.ru.

Официальная церемония награждения финалистов и победителей конкурса в этой номинации состоится в Генеральной прокуратуре РФ 9 декабря и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
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