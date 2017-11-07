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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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Золотые медалисты Рязанской области отпраздновали выпуск на балу

16:27 / Общество
Автор фото: Дмитрий Осинин | Золотые медалисты Рязанской области отпраздновали выпуск на балу
Фото: Дмитрий Осинин.

«Губернский школьный бал» состоялся в ресторане «Былина». Гостями торжества стали около 250 ребят из разных районов, их родители и учителя. Этой чести удостоились обладатели золотых медалей и высших баллов ЕГЭ. Поздравить вчерашних школьников приехали временно исполняющий обязанности губернатора региона Николай Любимов, министр образования области Ольга Щетинкина и другие почетные гости.

«Ваши родители воспитали замечательных детей», – сказал Николай Любимов в обращении к медалистам. Он отметил важность помощи взрослых для каждого ученика и призвал молодых людей помнить и ценить эту помощь. Также Николай Викторович выразил надежду, что ребятам понравится новый формат праздника, и торжество ежегодно будет проходить как настоящий бал.

В программу бала вошли девять исторических танцев XIX и XX веков, которые многие медалисты разучивали заранее. В перерывах отличившиеся юноши и девушки, а также их родители и педагоги получали награды и благодарственные письма. Ольга Щетинкина особо отметила выпускницу Анастасию Ижевскую, получившую по 100 баллов ЕГЭ по русскому языку и обществознанию, а также 97 и 98 баллов по математике и литературе. Эта девушка приблизилась к трем школьникам России, заработавшим 100 баллов по всем экзаменам.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
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