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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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Рязанцев, проживающих в частном секторе, призывают внимательнее следить за состоянием фасадов своих домов

16:36 / Актуально
С начала года в ходе рейдов административные комиссии города выявили 11 нарушений состояния фасадов частных жилых домов в областном центре

Общая сумма наложенных на собственников штрафов составила 11 500 рублей. Как сообщает сайт администрации Рязани, большая часть нарушений зафиксирована в Октябрьском и Железнодорожном районах.

Рязанцам напоминают, что в соответствии с правилами благоустройства территорий и городских округов, собственники частных жилых домов обязаны обеспечить надлежащее состояние фасадов зданий, заборов и ограждений, своевременно производить их поддерживающий ремонт и покраску. Собственник несет ответственность за содержание в порядке зеленых насаждений в пределах землеотвода, проведение санитарной обрезки кустарников и деревьев, недопущение посадки деревьев в охранной зоне газопроводов, кабельных и воздушных линий электропередачи и других инженерных сетей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
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