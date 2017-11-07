Рязанцам предлагают «перевоплотиться» в тигров

Областная детская библиотека 11 июля в 14.00 приглашает детей и их родителей на праздник «День тигра». Гости увидят занимательные кадры об этих непредсказуемых и грациозных диких кошках, а потом и сами попробуют в них перевоплотиться. Для этого организаторы приготовили подвижные игры и конкурсы. Маленьким и, возможно, взрослым гостям предстоит войти в образ и проявить ловкость и сообразительность. Как сообщает сайт областной детской библиотеки, пришедшие на праздник узнают много удивительных фактов о тиграх, львах, гепардах, леопардах, рысях.