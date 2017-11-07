Библиотекари помогут рязанским школьникам с пользой провести неделю летних каникул

С 10 по 14 июля в 13.00 в библиотеке-филиале № 6 ЦБС города Рязани в рамках программы летних чтений проводится акция «Увлекательная неделька». Библиотекари помогут ребятам с пользой провести свободное время. Участникам акции предлагают познакомиться с книгами детских писателей, поучаствовать в занимательных играх и конкурсах, проявить воображение, выполняя творческие задания, познакомиться с новыми периодическими изданиями. Гостей библиотеки каждый день будут ждать интересные, увлекательные занятия, сообщает сайт Центральной библиотечной системы.