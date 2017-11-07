В Рязани полицейские разыскали мать, которая, будучи нетрезвой, потеряла свою полуторагодовалую дочку

9 июля вечером в отдел МВД России по Московскому району обратился рязанец, который принес с собой полуторогодовалую девочку. Мужчина рассказал, что случайно обнаружил ребенка у продуктового магазина на улице Энгельса.

Полицейские вызвали бригаду скорой помощи и сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. Врачи осмотрели ребенка и констатировали, что девочке около полутора лет, она здорова, но заметны признаки переохлаждения. Затем девочку отвезли в больницу. Записав приметы ребенка, полицейские начали обход ближайших домов, обращая особое внимание на места, где могут собираться люди, склонные к употреблению спиртного. В комнате одного из общежитий сотрудники полиции отыскали маму найденного ребенка. Молодая женщина была в состоянии сильного алкогольного опьянения и распивала спиртное со своим сожителем.

Выяснилось, что ранее женщина злоупотребляла спиртным, но некоторое время совсем не принимала алкогольные напитки, однако в тот день она явно превысила дозу спиртного. Во время очередного похода в магазин за алкоголем молодая мама взяла с собой ребенка на прогулочной коляске. На обратном пути она сначала не заметила, что оставила на тротуаре дочь, а затем потеряла коляску, но вернулась в жилище с новой порцией алкогольных напитков.

В настоящее время ребенок помещен в Дом малютки. В отношении матери решается вопрос о лишении родительских прав.

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области