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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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Молодежные общественные организации Рязанской области получат субсидии из федерального бюджета

17:39 / Общество

По итогам заседания комиссии министерства образования и науки Российской Федерации определены победители конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, в том числе молодежным и детским общественным объединениям, на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан. Всего на конкурс было подано 79 заявок. В числе победителей – три общественные организации Рязанской области.

В направлении «Поддержка поисковых отрядов при образовательных организациях» одним из победителей признан проект «Рубежи родной земли» Рязанской региональной общественной организации «Союз социально активной молодежи «Созвездие». В направлении «Развитие краеведческой и туристской деятельности для детей и молодежи» отмечен комплекс эколого-туристических мероприятий для детей и подростков «ПроЛес», организованный Рязанской региональной детской общественной организацией «Лист», а также цикл историко-патриотических мероприятий «Земля Героев». Он реализуется Рязанским институтом (филиалом) Московского политехнического университета.

Предполагаемый размер субсидий, выделяемых на реализацию данных проектов, – более 1 400 000 рублей.

Источник: сайт министерства образования Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
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