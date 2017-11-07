Журналисты Рязанской области приглашаются к участию во всероссийском творческом конкурсе «Моя земля – Россия»

Конкурс проводится в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В этом году он состоится уже в четвертый раз, сообщает сайт регионального правительства.

В конкурсе более 10 номинаций, в их числе: «Современное российское село: люди, дела, решение инфраструктурных проблем», «Сельхозпроизводство: потенциал малого бизнеса, господдержка для фермеров, импортозамещение», «Современный облик сельской семьи».

Прием документов на конкурс продлится до 31 августа. Прислать работы можно по электронной почте: agrosmi2017@yandex.ru. Подробная информация размещена на официальном сайте: www.konkurs.agromedia.ru.

Церемония награждения победителей и лауреатов состоится 5 октября во время Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2017».