По поручению главы рязанского региона Николая Любимова создан оперативный штаб по организации заготовки кормов и уборки урожая 2017 года

В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые не позволяют аграриям в полной мере приступить к уборочным работам, вопрос о ситуации с заготовкой кормов в сельхозпредприятиях районов остается главным на повестке дня. Для принятия экстренных мер по заготовке кормов в министерстве сельского хозяйства и продовольствия области создан оперативный штаб, работает «горячая линия».

По плану в зимовку 2017-2018 годов в области необходимо заготовить 146 тысяч тонн сена, 301 тысячу тонн сенажа и 573 тысячи тонн силоса. Исходя из условного поголовья, необходимо обеспечить одну условную голову не менее чем 21 центнером кормовых единиц.

По состоянию на 10 июля в Рязанской области скошено 47,7 тысячи гектаров сеяных и естественных трав (32,1 процента от плана). На данный момент заготовлено 17,5 тысячи тонн сена (11,9 процента ), 179,7 тысячи тонн сенажа (59,7 процента) и 20,7 тысячи тонн готового силоса (3,6 процента).

На одну условную голову крупного рогатого скота заготовлено 6 центнеров кормовых единиц. Таким образом, из-за неблагоприятных погодных условий в области убрано в 1,6 раза меньше сельхозплощадей и заготовлено сена в 3,6 раза меньше, чем в прошлом году, силосной массы – в 2 раза, сенажа в – 1,7 раза. Подобное отставание в заготовке кормов может негативно сказаться на качестве кормов и обеспеченности кормами в предстоящую зимовку.

Чтобы активизировать работу по заготовке кормов в районах, в министерстве создан оперативный штаб, еженедельно проходят видеоконференции с главами администраций районов, руководителями сельхозуправлений и отделов, предприятий, позволяющие проводить своевременный мониторинг и предлагать пути решения возникающих проблем. Кроме этого в ведомстве начала работу горячая линия, связавшись по которой с руководителями министерства и специалистами отдела земледелия и растениеводства, аграрии могут задать проблемные вопросы и получить необходимые консультации.

Актуальную информацию по вопросам заготовки кормов и уборки урожая 2017 года можно получить по телефонам:

939189 – приемная министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области;

21-04-53, 21-03-91 – специалисты отдела земледелия и растениеводства министерства.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.