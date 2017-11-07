22:26 МСК
Вторник
11 / 07 / 2017
Выпуск № 125 (5412)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
137

По поручению главы рязанского региона Николая Любимова создан оперативный штаб по организации заготовки кормов и уборки урожая 2017 года

17:45 / Актуально

В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые не позволяют аграриям в полной мере приступить к уборочным работам, вопрос о ситуации с заготовкой кормов в сельхозпредприятиях районов остается главным на повестке дня. Для принятия экстренных мер по заготовке кормов в министерстве сельского хозяйства и продовольствия области создан оперативный штаб, работает «горячая линия».

По плану в зимовку 2017-2018 годов в области необходимо заготовить 146 тысяч тонн сена, 301 тысячу тонн сенажа и 573 тысячи тонн силоса. Исходя из условного поголовья, необходимо обеспечить одну условную голову не менее чем 21 центнером кормовых единиц.

По состоянию на 10 июля в Рязанской области скошено 47,7 тысячи гектаров сеяных и естественных трав (32,1 процента от плана). На данный момент заготовлено 17,5 тысячи тонн сена (11,9 процента ), 179,7 тысячи тонн сенажа (59,7 процента) и 20,7 тысячи тонн готового силоса (3,6 процента).

На одну условную голову крупного рогатого скота заготовлено 6 центнеров кормовых единиц. Таким образом, из-за неблагоприятных погодных условий в области убрано в 1,6 раза меньше сельхозплощадей и заготовлено сена в 3,6 раза меньше, чем в прошлом году, силосной массы – в 2 раза, сенажа в – 1,7 раза. Подобное отставание в заготовке кормов может негативно сказаться на качестве кормов и обеспеченности кормами в предстоящую зимовку.

Чтобы активизировать работу по заготовке кормов в районах, в министерстве создан оперативный штаб, еженедельно проходят видеоконференции с главами администраций районов, руководителями сельхозуправлений и отделов, предприятий, позволяющие проводить своевременный мониторинг и предлагать пути решения возникающих проблем. Кроме этого в ведомстве начала работу горячая линия, связавшись по которой с руководителями министерства и специалистами отдела земледелия и растениеводства, аграрии могут задать проблемные вопросы и получить необходимые консультации.

Актуальную информацию по вопросам заготовки кормов и уборки урожая 2017 года можно получить по телефонам:

939189 – приемная министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области;

21-04-53, 21-03-91 – специалисты отдела земледелия и растениеводства министерства.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанцев, проживающих в частном секторе, призывают внимательнее следить за состоянием фасадов своих домов

В Рязани продолжают ремонтировать дороги

Специалисты управления ЖКХ в Рязани ответят на вопросы горожан

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
19:36
Глав рязанского региона Николай Любимов: «Надо решать те вопросы, которые у людей появляются»
19:14
С 1 сентября «подрастут» стипендии рязанских студентов
19:10
Лазейки для недобросовестных участников инвестиционной деятельности в Рязанской области прикроют
19:04
В Рязанской области на 45 млн рублей увеличены расходы на развитие аграрного сектора экономики
18:54
На этой неделе проверят 60 рязанских аптек
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы