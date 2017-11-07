Ансамбль «Долинушка» представит Рязанскую область на фестивале «Русское поле» в Москве

«Русское поле» – крупнейший фестиваль славянского искусства в Европе. Ежегодно он собирает более 3000 артистов и 200 000 зрителей

Один из главных фольклорных праздников страны состоится 29 июля в музее-заповеднике «Царицыно. Он объединит творческие коллективы и мастеров-ремесленников из 60 регионов России. Рязанскую область представит ансамбль «Долинушка».

Кульминацией фестиваля в этом году станет выступление Большого русского хора под руководством главного дирижера, Народного артиста России Павла Овсянникова. Большой хор объединяет хоры со всей страны. Более тысячи профессиональных артистов в сопровождении симфонического оркестра исполнят народные, советские и эстрадные песни в оригинальной аранжировке. Солировать будут эстрадные и рок-музыканты, актеры театра и кино. Отдельный блок программы фестиваль посвятит 870-летию Москвы. Завершат программу вечерние гости фестиваля: группа «Ва-банкЪ», Александр Ф. Скляр и друзья исполнят яркую подборку из русских и казачьих песен.

Рязанскую область представит народный любительский хоровой коллектив «Долинушка». Мастера из «Кадомского вениза» привезут на фестиваль свою знаменитую вышивку и кружево, а умельцы из «Труженицы» – михайловское кружево. Мастерица Светлана Неклюдова представит выполненные по старинной технологии игрушки из ваты.

На фестивале будут работать более 200 мастер-классов. Традиционно одной из самых зрелищных площадок станет «Казачий переулок», ежегодно собирающий мастеров джигитовки мирового уровня. А вечером небо над фестивалем озарит фейерверк, воссоздающий потешные огни времен Екатерины Великой.

В настоящее время на официальном сайте фестиваля «Русское поле» русскийфестиваль.рф в разделе «Участники» идет голосование на приз зрительских симпатий. Отдать свой голос можно до 17.00 29 июля.