Глава рязанского региона Николай Любимов принял участие в церемонии открытия VI международного образовательного форума «Летний кампус Президентской Академии»

«Летний кампус» для талантливой молодежи, инициатором которого является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, стартовал накануне в городе высоких технологий Иннополис под Казанью (Республика Татарстан). Его участниками стали лучшие студенты вузов из разных регионов России и более 30 зарубежных стран. Рязанцы смогли присоединиться к работе Форума благодаря телемосту, организованному на базе РГУ им. С.А. Есенина. Его модератором выступил проректор РАНХиГС, директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов.

В ходе телемоста, в котором приняли участие студенты РГУ им. С.А. Есенина, политехнического университета, Академии ФСИН, глава региона Николай Любимов в режиме онлайн приветствовал участников «Летнего кампуса Президентской Академии». Он поблагодарил организаторов за предоставленную рязанскому региону возможность принять участие в церемонии открытия Форума. По словам Николая Любимова, он дает возможность молодым людям обучаться в соответствии с запросами времени, что является одной из главных задач системы образования. «Система образования должна быть более гибкой, быстрее меняться, чтобы выпускники вузов получали современные знания, научились генерировать их», – сказал Николай Любимов. Он отметил, что на территории региона планируется проводить похожие мероприятия для начинающих бизнесменов, для этого будут развиваться контакты с Российской академией народного хозяйства, центром Сколково. «Мы будем поддерживать малое предпринимательство, которое играет большую роль в развитии экономики», – сказал Николай Любимов.

В РГУ Николай Любимов также пообщался со студентами и ответил на ряд вопросов, касающихся совершенствования высшего профессионального образования, перспектив развития Рязанского региона, в частности цифровой экономики, поддержки молодых предпринимательских инициатив, привлечения в область инвесторов. По словам главы региона, участие в таких форумах крайне полезно и позволяет узнать студентам много нового, найти интересные темы для развития. «У Рязанской области огромный потенциал и мы должны его эффективно использовать. Мы надеемся на вас, на то, что после обучения останетесь в регионе, и будете работать на его развитие», – сказал Николай Любимов. Как отметил глава региона, для современных специалистов любой квалификации одним из значимых преимуществ является знание иностранного языка. У рязанских вузов есть большие возможности для того, чтобы вести обучение по ускоренным программам. Совместно с РГУ уже осенью этого года планируется открыть для предпринимателей бесплатные курсы по изучению английского языка. Кроме того, по мнению главы региона, всегда будут востребованы IT-специалисты, есть спрос на инженеров, потому что в Рязанской области возрождается реальный сектор экономики: станкостроение, радиоэлектроника.

После завершения телемоста для студентов рязанских вузов прошел обучающий семинар на одну из основных тем Форума – «Предпринимательство: от идеи к успеху» с участием бизнес-тренеров региональной Школы молодежного предпринимательства.

В целом образовательная программа VI Летнего кампуса Президентской Академии включает различные лекции и интерактивные занятия, тренинги, мастер-классы с участием ведущих российских и зарубежных ученых, специалистов федеральных и региональных министерств, преподавателей и экспертов лучших учебных заведений мира, специалистов крупных корпораций. Летний кампус дает возможность целеустремленным молодым людям во время каникул принять участие в мероприятиях, которые способствуют их профессиональному и личностному развитию, обсудить актуальные экономические, социальные и бизнес-процессы, приобрести новые практические навыки системного стратегического подхода к принятию решений, разработки и реализации разноплановых проектов.

В Рязанской области только за 2016 год в проекте «Ты – предприниматель» приняли участие более 800 человек, в том числе свыше 300 молодых людей прошли обучение в Школе молодежного предпринимательства, получив новые знания и инструменты для старта или развития своего бизнеса, 22 человека открыли собственное дело. В регионе ежегодно проводится целый комплекс мероприятий, посвященных развитию молодежного предпринимательства, в том числе мастер-классы, семинары, тренинги, выставки, встречи с бизнес-сообществом. Укрепляется система наставничества в рамках Школы молодежного предпринимательства. Активную помощь в этой работе оказывает региональное отделение Ассоциации молодых предпринимателей. Представители Рязанской области неоднократно становились победителями всероссийских конкурсов «Лучший предприниматель России», «Молодой предприниматель России».

Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства региона включает Гарантийный Фонд Рязанской области, Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства, региональный интегрированный центр, а также 27 муниципальных центров поддержки предпринимательства – бизнес-инкубаторов.

Источник: сайт правительства Рязанской области