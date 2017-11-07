За прошедшую неделю от укусов клещей в Рязанской области пострадало 100 человек

По данным сайта Роспотребнадзора области, с 3 по 9 июля после укусов клещей в лечебно-профилактические организации области обратилось 100 человек, в том числе 39 детей. Всего с начала сезона от укусов пострадало 1202 человека, из которых 467 детей. Число пострадавших не превысило средний многолетний показатель. Наибольшее количество обращений в медицинские организации зарегистрировано в Касимовском, Клепиковском, Спасском, Кораблинском, Рыбновском, Рязанском районах и Рязани.

Лабораторно исследовано 512 клещей: в 51 случае подтверждена инфицированность клещевым боррелиозом, в 29 случаях – гранулоцитарным анаплазмозом человека. С начала сезона среди населения зарегистрировано 6 случаев клещевого боррелиоза, что меньше аналогичного периода 2016 года (10 случаев).

Для снижения численности клещей противоклещевые наземные обработки проведены на территории общей площадью 231,6 га. Обработаны территории загородных летних оздоровительных учреждений для детей, пришкольные лагеря, места массового пребывания населения.