Рязанская экспедиция вместе с потомками Петра Семенова-Тян-Шанского пройдет маршрутом легендарного географа

12 июля стартует автомобильная экспедиция по Алтайскому краю

Она приурочена к 160-летию со времени, когда этим маршрутом шла партия Русского географического общества вместе с Петром Петровичем Семеновым-Тян-Шанским. Об этом рассказали на пресс-конференции в рязанском музее путешественников. В нынешней экспедиции заняты 18 человек. Среди них путешественники из Рязани, Липецка и Санкт-Петербурга. В экспедиции примут участие потомки великого географа – Александр Тян-Шанский с супругой, дочерью и внучкой, а также двое потомков по двоюродной линии. Участники экспедиции займутся сбором фольклора, гербария, коллекционированием минералов, а также фотосъемкой на всем протяжении маршрута в1427 километров, который проложен как по равнинным, так и по горным местностям Алтайского края. Поход рассчитан на две недели.

В декабре на выставке можно будет познакомиться с артефактами, рассказывающими об экспедициях на перевал Джуку и ледник Семенова, материалами, посвященными рождения Петра Семенова-Тян-Шанского, 160-летию выхода к Иссык-Кулю первого европейца, и 120-летию российской статистики.