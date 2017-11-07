В Рязанском медуниверситете вспомнили выдающегося врача Павла Швальба

Сегодня исполнилось бы 85 лет профессору, заслуженному врачу России, академику Европейской академии естественных наук, лауреату премии Правительства РФ в области науки и техники, Почетному гражданину Рязани Павлу Григорьевичу Швальбу. Его не стало 1 декабря 2014 года. Но в медуниверистете, где долгое время преподавал профессор, помнят о нем и его заслугах.

Павел Швальб на протяжении нескольких десятилетий возглавлял специализированную службу по диагностике и лечению заболеваний сосудистого профиля при областном кардиодиспансере. Именно он стал инициатором создания на базе кардиодиспансера уникальной в своем роде кафедры ангиологии и сосудистой хирургии. Павел Швальб стоял у истоков лазерной медицины. Большую часть своих научных исследований и практических разработок он посвятил флебологии. Обо всем этом ректор медуниверситета Роман Калинин рассказал своем докладе во время прошедшей сегодня вузовской научной конференции, приуроченной к 85-летию Павла Швальба. Участие в ней приняли президент ассоциации флебологов России Юрий Стойко, министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий, коллеги, друзья, ученики выдающегося врача. Все они вспоминают Павла Швальба как человека, получившего признание еще при жизни. Нынешний руководитель медуниверситета Роман Калинин считает его своим учителем.

– Научная школа, которую основал Павел Григорьевич, продолжает и сейчас активно работать. Много кандидатов и докторов вышли из нее. Павел Григорьевич оперировал до 75 лет, ему доверяли самые сложные случаи. Это был не только хирург с большой буквы, но еще очень эрудированный, разносторонний человек высокой внутренней культуры, – сказал, выступая на конференции, ректор медуниверситета.