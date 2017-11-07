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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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Рязанцы обсудили с калужскими коллегами вопросы подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры в регионах

19:07 / Спорт

Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве между регионами было подписано в мае текущего года. В его рамках была организована рабочая поездка представителей рязанского региона в Калужскую область. В состав делегации вошли министр молодежной политики, физической культуры и спорта области Татьяна Пыжонкова, специалисты ведомства, руководители детских спортивных школ.

В ходе рабочей поездки состоялось совещание, на котором члены делегации Рязанской области обсудили с калужскими коллегами вопросы модернизации системы подготовки спортивного резерва, внедрения отраслевых программ и развития спортивной инфраструктуры в регионах. Рязанцы побывали в спортшколах «Юность» и «Космос», ДЮСШ по футболу «Калуга» и современном Центре спортивной подготовки в микрорайоне Анненки, где проходят тренировочные сборы для спортсменов.

Глава рязанского региона Николай Любимов поставил задачу по дальнейшему развитию физической культуры и спорта, как массового, так и профессионального, укреплению спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях, привлечению к здоровому образу жизни как можно большего количества жителей. Сотрудничество с Калужским регионом будет способствовать обмену положительным опытом в этих направлениях, повышению эффективности работы в целом. В ближайшее время планируется ответный визит делегации Калужского региона в Рязанскую область.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июля 2017 года
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