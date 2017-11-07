Дружные и крепкие, молодые и легендарные

В регионе отметили День семьи, любви и верности

Этот праздник связан с именами святых Петра и Февронии. Они издавна почитаются на Руси как хранители семьи и нерушимости брака. В нашей стране праздник получил официальный статус недавно, в 2008 году. Однако за девять лет его полюбили все жители России, а для рязанцев он и вовсе имеет особое значение. Ведь Феврония – уроженка нашего края, деревни Ласково. И сегодня, наверное, в каждой рязаночке есть черты Февронии – мудрость, верность, искренняя красота и сила духа.

На родине Февронии

В минувшую субботу одной из площадок празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности стало село Ласково. Здесь, возле часовни, посвященной святым Петру и Февронии, митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил молебен. Все присутствующие, среди которых были полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов, глава региона Николай Любимов вместе со своей семьей, смогли приложиться к частицам мощей благоверных супругов, привезенным в честь праздника в Рязанскую область из Мурома.

После молебна состоялось открытие закладного камня на месте будущего памятника святым Петру и Февронии.

Александр Беглов передал жителям Рязанской области слова поздравления с Днем семьи, любви и верности от Президента РФ Владимира Путина.

– Глава нашего государства в своих выступлениях говорит о самом главном – сбережении людей, а это возможно только тогда, когда основой общества выступает крепкая и сильная семья. Сегодня наши российские ценности, связанные с защитой семьи, стали ценностями всего мира, – говорит Александр Беглов. – Думаю, что в течение года по инициативе главы рязанского региона Николая Любимова памятник святым Петру и Февронии установят. Это будет хорошая традиция, если перед вступлением в брак молодые пары станут приезжать сюда и просить благословения у святых супругов на долгую и счастливую семейную жизнь.

За любовь и верность

Центром праздника в Рязани стала площадь Соборная, где состоялась церемония вручения медалей «За любовь и верность». Эта награда учреждена Фондом социально-культурных инициатив, который возглавляет Светлана Медведева, и вручается семейным парам, прожившим в мире и согласии более 25 лет. Медали таким парам вручил глава региона Николай Любимов. Вместе с ним в церемонии приняла участие супруга Оксана.

В числе награжденных – супруги Губич. Они вместе идут по жизни 65 лет. Познакомились в Сибири, а через некоторое время после свадьбы переехали в Рязань. Иван Емельянович занимался партийной работой, 10 лет проработал директором комбината бытового обслуживания. Валентина Михайловна – педагог. 55 лет посвятила обучению подрастающего поколения. Супруги Губич – ветераны Великой Отечественной войны. Они более чем достойно прошли все испытания, выпавшие на их долю. Воспитали двух сыновей, которые стали защитниками Родины, участвуют в воспитании трех внуков и двух правнуков.

– Приятно, что в Рязанской области много семей, которые могут служить образцом супружества. Все присутствующие здесь пары заслуживают глубокого уважения и самых теплых слов признательности. Вы прекрасный пример для наших сограждан, особенно для молодоженов, которые только начинают свой путь, – говорит Николай Любимов.

Во время праздника состоялась торжественная регистрация браков 18 пар, которые решили узаконить свои отношения в День семьи, любви и верности. Николай Любимов с супругой пожелали молодоженам жить в любви и идти по жизни рука об руку.

Легенды нашего времени

Церемонию награждения дипломами «Легендарная семья России» сначала планировалось проводить тоже на площади Соборной, но из-за непогоды чествование перенесли в областную библиотеку им. Горького. Открылось торжество «Сказом о Петре и Февронии» – красочной композицией, которую подготовили артисты областного музыкального театра.

Именных дипломов «Легендарная семья России», изготовленных кадомскими мастерицами, удостоились семьи врачей Владимира и Нины Юдиных, артистов областного театра драмы Сергея Леонтьева и Жанетты Шабалиной, предпринимателя Эдуарда Видакаса и педагога Ольги Маслюк, многодетная семья Андрея и Анны Рязанцевых. Супругов поздравили с наградой молодые семьи актеров, врачей, педагогов.

Каждая семья счастлива по-своему. У Юдиных за плечами 45 лет совместной жизни и общий профессиональный путь: оба – уважаемые врачи, врачебную династию продолжил и сын Иван. Леонтьева и Шабалину объединяет врожденная интеллигентность, благородство, широкие познания в области культуры и искусства. Рязанцевы воспитывают двадцать детей, в том числе четырнадцать приемных. В семье Видакас – Маслюк супруге удается активно заниматься общественной работой.

О героях вечера рассказали видеоролики. А глава рязанского региона Николай Любимов, пришедший на церемонию с супругой, отметил большую значимость новой для области традиции чествования супружеских пар, которые достойны права называться «легендарными семьями России».

Семейный квест

В городском парке на улице Ленина прошел фестиваль семейных традиций «Рязань – единая семья». Организатором праздника стал Комплексный центр социального обслуживания населения г. Рязани. Большой сектор его работы – это сопровождение семей с детьми, а потому его сотрудники как нельзя лучше знают, насколько важен для семьи совместный отдых, общие традиции и обычаи.

Центральным событием фестиваля стал квест «В гостях у сказки», проходить который нужно было всей семьей. В нижнем саду участников поджидали Царевна Несмеяна, которую надо было рассмешить, Василиса Прекрасная, предлагавшая вспомнить пословицы о семье, Баба-Яга, Богатырь и другие персонажи русского фольклора, подготовившие для игроков простые и не очень задания. Быстрее всего их выполнили семьи Тереховых, Чермошенцевых и Шейкис, которых и объявили в итоге победителями и наградили призами от спонсоров. А пока одни рязанцы бегали по станциям, другие смотрели выступления творческих коллективов на сцене горпарка и аплодировали тем парам, кто получил свидетельство о регистрации брака только сегодня, и тем, кто плечом к плечу идет рядом уже много лет. Пришедших поздравили с Днем семьи, любви и верности заместитель председателя правительства области Елена Буняшина и член Совета Федерации ФС РФ от Рязанской областной Думы Лариса Тюрина.

Цветы к празднику

В Центральном парке культуры и отдыха состоялась закладка клумбы «Семейная» в рамках проекта «Цветы любимому городу». В высадке рассады приняли участие глава администрации Рязани Олег Булеков, активисты городских ТОС, молодожены и семьи, прожившие вместе не один десяток лет, в том числе – многодетные.

Олег Булеков поздравил всех участников акции с праздником.

– Любовь, семья и верность – это три кита, на которых держится вся наша жизнь. Берегите эти ценности как наивысшие, – обратился к жителям города Олег Булеков. Это пожелание, в том числе, было адресовано паре молодоженов Корешковых, создавших семью накануне, и семье с 56-летним стажем Мадоновых, и многодетной семье Акимушкиных, которой исполнилось 17 лет. Все эти семьи получили от администрации города праздничные подарки.

Вероника Шелякина

Татьяна Железнова