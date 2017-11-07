За инженерными знаниями – в цех

В Рязани «Политех» открывает кафедру на приборном заводе

В современных условиях всем нам, как никогда, необходимо добиваться того, чтобы технологические достижения России стали такими же символами развития нашей страны, какими в свое время были достижения в космической и атомной сферах. Для этого нужно от количественной подготовки инженерных кадров перейти к качественной. Кадровая политика является одним из ключевых приоритетов государственного управления в регионе. Пример тому – старт проекта «Профессиональные кадры Рязанщины – залог развития региона!» в АО «ГРПЗ», входящем в КРЭТ.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава рязанского региона Николай Любимов подчеркнул: «Нашими приоритетами на ближайшую перспективу будут усиление профориентационной работы с молодежью, укрепление взаимодействия между учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования и работодателями, подготовка квалифицированных специалистов в соответствии с потребностями рынка труда области, развитие дуального образования».

Поддерживая позицию руководителя области, коллектив Государственного Рязанского приборного завода инициировал проект «Профессиональные кадры Рязанщины – залог развития региона!». В рамках этого проекта подписан договор «О сотрудничестве в сфере науки и образования» между АО «ГРПЗ» и рязанским «Политехом». Свои подписи на документе поставили генеральный директор приборного завода Павел Будагов и руководитель вуза Игорь Мурог. По договору на ГРПЗ открывается кафедра механообработки легких сплавов «Политеха».

Как отметил, выступая на торжественной церемонии подписания договора, первый заместитель председателя правительства области Сергей Самохин, одна из основных задач в подготовке кадров для реального сектора экономики – это обеспечение тесного взаимодействия образовательных учреждений с производством. Открытие на предприятии кафедры поможет вести целенаправленную подготовку профориентированных специалистов для завода с учетом перспектив его развития. Профессиональное обучение перестраивается под потребности реального сектора экономики.

«Подготовка высококвалифицированных рабочих, инженерных кадров для реальной экономики – это не чья-то корпоративная, частная задача, это общенациональная необходимость, одно из главных условий существенного повышения производительности труда, а это, как вы знаете, мы много раз тоже об этом говорили, одна из ключевых задач развития», – подчеркнул в одном из своих выступлений Президент РФ Владимир Путин. В регионе формируется набор механизмов сотрудничества бизнеса и образовательных организаций для подготовки специалистов. Директор «Политеха» – Рязанского института (филиала) «Московского политехнического университета» Игорь Мурог подчеркнул, что кадровая политика является одним из ключевых приоритетов государственного управления. Дуальному образованию уделяется внимание на самом высоком уровне власти в регионе. По словам Мурога, это уже 11-я кафедра, открываемая вузом на предприятиях Рязани. Причем сотрудничество бизнеса и института развивается. Это дает возможность совершенствовать организацию учебной, производственной и преддипломной практик, лабораторных занятий и других видов учебной деятельности.

Генеральный директор АО «ГРПЗ» Павел Будагов сообщил, что завод сотрудничает с «Политехом» давно. С 2015 года идет набор на целевые места от предприятия. В 2017 году на предприятии защитили свои дипломные проекты 29 человек, у семи из них руководство дипломным проектированием осуществляли сотрудники АО «ГРПЗ». Новая кафедра разработает учебные программы, по которым будут готовиться студенты 3-4 курсов. У них появятся дополнительные дисциплины, а часть лекций и практических занятий проведут высококвалифицированные специалисты АО «ГРПЗ», они же могут стать дипломными руководителями и рецензентами. Проект «Профессиональные кадры Рязанщины – залог развития региона!» расширяет рамки взаимовыгодного сотрудничества завода и вуза, добавил Павел Будагов.

Студентов «Политеха», специалистов ГПРЗ, других участников торжественной церемонии подписания договора приветствовал летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, Почетный гражданин города Рязани Владимир Аксенов. По его словам, укрепление связи учебных заведений и промышленных предприятий принесет благо всем: и молодежи, и заводу, и региону, и стране.

Точки зрения

ПАВЕЛ БУДАГОВ,

генеральный директор акционерного общества «Государственный Рязанский приборный завод»:

– Открытие на заводе новой кафедры связано с тем, что по некоторым специальностям мы хотели бы иметь более подготовленных сотрудников. В решении этой задачи нам согласились помочь коллеги из рязанского «Политеха». Мы надеемся, что создание кафедры механической обработки позволит нам восполнить дефицит высококвалифицированных кадров. Отмечу, что мы с удовольствием берем на работу выпускников рязанского «Политеха». И они с удовольствием к нам приходят, потому что завод имеет хорошие рабочие традиции, много внимания уделяет социальной сфере, предоставляет им достойную зарплату.

ИГОРЬ МУРОГ,

директор Рязанского института (филиала) «Московского политехнического университета»:

– В нашем «Политехе» практикоориентированное обучение студентов. Это значит, что теория им преподается в стенах института, а практические навыки они получают непосредственно на производстве. Это и позволяет готовить тех специалистов, которые необходимы и руководителям предприятий, ирегиону в целом. Мы планируем и дальше открывать кафедры на рязанских предприятиях, причем уже в ближайшее время.

ВЛАДИМИР АКСЕНОВ,

летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, Почетный гражданин Рязани:

– На Государственном Рязанском приборном заводе реализуется проект «Профессиональные кадры Рязанщины – залог развития региона!». В его рамках открывается новая кафедра. Это полезно и специалистам, и учебному заведению, и приборному заводу, а главное – стране. Проект углубляет и расширяет возможности выпускников вуза. Предприятие же получает вполне готовых для работы специалистов, причем для работы на более высоком уровне. Это, конечно, очень правильное направление, которое нужно развивать и на других предприятиях страны.

МИХАИЛ ШАШКИН,

выпускник рязанского «Политеха»:

– Свою дипломную работу я защитил совсем недавно, в мае, на Государственном Рязанском приборном заводе. Делалась она по заданию этого предприятия. На практику на завод я пришел два года назад. За это время получил производственный опыт, что позволило, как я считаю, стать неплохим специалистом. Основной целью дипломной работы было улучшение технологического процесса изготовления деталей корпуса и изменение методов получения заготовки и усовершенствование технологической оснастки. Для внедрения на производстве был предложен ряд решений. Например, замена исходного материала позволила в некоторых операциях применить литье вместо проката. На заводе новые технические решения были признаны экономически оправданными, чем я горд.

Прямая речь

Николай Любимов,

глава Рязанского региона:

«Мы уже сейчас успешно привлекаем инвесторов, предприятия к работе по развитию профильного образования, это направление будет прогрессировать и дальше. В области активно используется как отечественный, так и зарубежный опыт по развитию дуального образования. Кооперация усилий на основе правильного, грамотного прогноза потребностей предприятий в специалистах – одна из главных наших задач. И по такому пути будем двигаться дальше. Вкладывают средства и государство, и бизнес-сообщество. За такой формой работы, где сотрудничают все заинтересованные стороны, – будущее»