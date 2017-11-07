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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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Встреча на Эльбе

00:01 / Авторская колонка
Встреча на Эльбе

Итоги саммита двадцатки в Гамбурге неоднозначны. Странам – участницам встречи на Эльбе, вопреки прогнозам, удалось договориться по целому ряду вопросов и подписать совместно подготовленные документы.

Однако президент США не изменил свою позицию по климату и оказался в гордом одиночестве. Несмотря на декларативные заявления о свободе торговли, в мировой экономике продолжает победно наступать протекционизм, то есть политика государства, направленная на временное ограничение ввоза импортных и поддержку производства однородных внутренних товаров и услуг с целью роста доходов. А ведь сама идея саммитов двадцати ведущих стран в свое время возникла вокруг перспектив развития глобальной экономики. Не случайно антиглобалисты так настойчиво преследуют все саммиты двадцатки. В результате – за что боролись, на то и напоролись. Разного рода экономические санкции преследуют политические цели, а на самом деле способствуют успехам определенного ряда национальных экономик.

Антиглобалисты в Гамбурге, конечно, показали всю бессмысленность и беспощадность такого рода акций протеста, но, как это часто теперь бывает, все шло своим курсом: саммит – отдельно, протест, достаточно активный, – отдельно. И нигде они не пересеклись, разве что доставили серьезное беспокойство жителям прекрасного города Гамбурга.

Встреча президентов России и Америки на саммите состоялась, продолжалась больше двух часов и дала простор для комментариев с обеих сторон. Владимир Путин по итогам разговора с Дональдом Трампом дал пресс-конференцию. Президент США пресс-конференций не проводил. Итоги разговора уже обсуждаются в прессе по обе стороны океана. Причем комментарии американских СМИ переполнены рассуждениями психологов, политтехнологов и чуть ли ни экстрасенсов о том, кто кому и как подавал руку, что значат те или иные жесты, сколько минут уделялось той или иной теме. Отношение американских СМИ к российско-американским отношениям все более напоминает навязчивый психоз в сочетании с маниакальной подозрительностью и истерическим восприятием действительности.

Похоже, мы сталкиваемся в данном случае с удивительным феноменом, когда четвертая власть хочет занять место первой и в связи с этим пытается сформировать какую-то виртуальную реальность и вокруг нее организовать политический дискурс. В Соединенных Штатах традиционно администрация президента отвечала за внешнюю политику и формировала внешнеполитический курс. Что происходит сегодня? Конгресс и сенат пытаются лишить президента возможности принимать внешнеполитические решения – о санкциях против России, например. А пресса рассказывает гражданам сказки, рожденные в смятенных мозгах комментаторов, правда, хорошо оплаченные. Гораздо лучше, чем истории про Гарри Поттера, придуманные Джоан Роулинг.

Видимо, Дональду Трампу еще придется объясняться с журналистами и интерпретировать некоторые договоренности с Путиным. Уже появилась информация о его сомнениях по поводу создания совместной российско-американской группы по борьбе с киберопасностью. Но перемирие на юго-востоке Сирии все-таки действует. И о чем-то еще два президента все же говорили больше двух часов. В этой встрече важны не столько договоренности, сколько общение двух лидеров, сама его возможность сейчас и в перспективе.

Обольщаться по поводу того, что теперь все в отношениях между нашими странами изменится, не стоит. Да никто из серьезных экспертов и не питает иллюзий по этому поводу. Те, кто придумывал версию о том, что Россия была заинтересована и повлияла на победу республиканца Трампа на президентских выборах в США, плохо знает историю наших отношений. С республиканцами России всегда было труднее договариваться, чем с демократами. Даже когда за океаном Россией называли Советский Союз. Республиканцами были Теодор Рузвельт, Дуайт Эйзенхауэр, Рональд Рейган и оба президента Буша. И Трамп в этом ряду не исключение, он для нас непростой переговорщик, потому что сосредоточен на внутриамериканских проблемах и интересах. Но начало личному диалогу двух президентов – России и Америки – положено. Это самое важное. А кто кому и как подавал руку, подтягивал носки, куда и на сколько опоздал – это все бантики для любопытствующей публики на информационных кейсах, которые, впрочем, так и остаются закрытыми.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 125 (5412) от 11 июля 2017 года
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