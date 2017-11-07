Рязанские студенты общались с участниками образовательного форума

Глава региона Николай Любимов принял участие в церемонии открытия VI международного образовательного форума «Летний кампус Президентской Академии».

«Летний кампус» для талантливой молодежи, инициатором которого является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, стартовал накануне в городе высоких технологий Иннополис под Казанью. Его участниками стали лучшие студенты вузов из разных регионов России и более 30 зарубежных стран. Рязанцы смогли присоединиться к работе Форума благодаря телемосту, организованному на базе РГУ им. С.А. Есенина.

В ходе телемоста, в котором приняли участие студенты РГУ им. С.А. Есенина, политехнического университета, Академии ФСИН, глава Рязанского региона Николай Любимов в режиме онлайн приветствовал участников «Летнего кампуса Президентской Академии». Он поблагодарил организаторов за предоставленную возможность принять участие в церемонии открытия форума. «Система образования должна быть более гибкой, быстрее меняться, чтобы выпускники вузов получали современные знания, научились генерировать их», – сказал Николай Любимов. Он отметил, что на территории региона планируется проводить похожие мероприятия для начинающих бизнесменов, для этого будут развиваться контакты с Российской академией народного хозяйства, центром Сколково. «Мы будем поддерживать малое предпринимательство, которое играет большую роль в развитии экономики», – сказал Николай Любимов.

В РГУ Николай Любимов также пообщался со студентами и ответил на ряд вопросов, касающихся совершенствования высшего профессионального образования, перспектив развития региона, в частности цифровой экономики, поддержки молодых предпринимательских инициатив, привлечения в область инвесторов. По словам главы региона, участие в таких форумах крайне полезно и позволяет узнать студентам много нового, найти интересные темы для развития. «У Рязанской области огромный потенциал и мы должны его эффективно использовать. Мы надеемся на вас, на то, что после обучения останетесь в регионе, и будете работать на его развитие», – сказал Николай Любимов. Как отметил глава региона, для современных специалистов любой квалификации одним из значимых преимуществ является знание иностранного языка. У рязанских вузов есть большие возможности для того, чтобы вести обучение по ускоренным программам. Совместно с РГУ уже осенью этого года планируется открыть для предпринимателей бесплатные курсы по изучению английского языка. Кроме того, по мнению главы региона, всегда будут востребованы IT-специалисты, есть спрос на инженеров, потому что в Рязанской области возрождается реальный сектор экономики: станкостроение, радиоэлектроника.

После завершения телемоста для студентов рязанских вузов прошел обучающий семинар на одну из основных тем Форума – «Предпринимательство: от идеи к успеху» с участием бизнес-тренеров региональной Школы молодежного предпринимательства.

В Рязанской области только за 2016 год в проекте «Ты – предприниматель» приняли участие более 800 человек, в том числе свыше 300 молодых людей прошли обучение в Школе молодежного предпринимательства, получив новые знания и инструменты для старта или развития своего бизнеса, 22 человека открыли собственное дело.