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Выпуск № 125 (5412)
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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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Об исполнении поручений главы региона Николая Любимова

00:01 / Из официальных источников
10 июля в адрес главы рязанского региона Николая Любимова поступило обращение жителей г. Кораблино с благодарностью за личное участие в решении их проблемы, с которой они обратились к нему в прошлый четверг.

Группа жителей Кораблино обратилась к Николаю Любимову 6 июля с жалобой на затянувшиеся сроки строительства их жилья. Глава региона дал поручение министру строительного комплекса Рязанской области Вячеславу Меньшову разобраться в этом вопросе и решить его до 10 июля. Благодаря личному вмешательству Николая Любимова жилищный вопрос граждан решился положительно. В обращении семей из г. Кораблино, в частности, говорится: «Только благодаря Вашему участию мы вновь получили возможность достроить наши дома, которые недобросовестные застройщики строили на протяжении четырех лет».

По информации министерства строительного комплекса Рязанской области, на недобросовестного подрядчика ООО «Строй Дом» направлено письмо в областную прокуратуру и другие правоохранительные органы.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 125 (5412) от 11 июля 2017 года
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