Дела, проблемы, планы

О них шел разговор в ходе рабочей поездки врио губернатора Николая Любимова в Клепиковский район

Он посетил Криушинскую участковую больницу Клепиковской ЦРБ. Там осмотрел поликлинику, стационарное отделение, процедурные кабинеты, столовую, пообщался с медперсоналом и местными жителями.

Криушинская участковая больница обслуживает жителей села Криуша, поселка Болонь, деревень Малиновка и Рябиновка. Заведующая больницей Ирина Каганова рассказала об отделении реабилитации для пациентов с нарушением периферийной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. По ее словам, оно оснащено современным диагностическим оборудованием, многофункциональными тренажерами для лечебной физкультуры, приборами для проведения физиотерапии и механотерапии. В течение года услугами этого отделения воспользовались свыше двухсот восьмидесяти пациентов из Клепиковского, Касимовского и Спасского районов.

Ирина Каганова обратила внимание главы региона на то, что требуется аппарат УЗИ и оборудование для кабинета ЭКГ. Николай Любимов сказал, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

В ходе встречи был поднят вопрос и о повышении заработной платы медработникам. «Майские указы Президента мы выполняем и будем четко выполнять – в этом нет никакого сомнения, – отметил Николай Любимов. – Деньги в бюджет заложены, что позволит к концу года решить этот вопрос».

***

В этот же день глава региона побывал в поселке Болонь на торфодобывающем и торфоперерабатывающем предприятии «Питэр Пит», где познакомился с производственным процессом и планами дальнейшего развития.

Здесь установлено современное канадское и финское оборудование. На предприятии производят широкий ассортимент торфяных грунтов и субстрактов, уникальные жидкие гуминовые удобрения.

Общие запасы торфа, добываемого ООО «Питэр Пит» в регионе, составляют более девятисот семидесяти тысяч тонн. Предприятие ведет работу по повышению социального благополучия работников. В настоящее время в производстве занято сто пятьдесят человек.

Глава рязанского региона осмотрел работу фасовочных линий и лаборатории, где осуществляется строгий контроль качества выпускаемой продукции. По словам Николая Любимова, развитие предприятий перерабатывающей промышленности – одно из перспективных направлений в экономике региона.

Так, рынок сбыта продукции предприятия сегодня – Рязанская, Московская, Тульская области и Краснодарский край. В прошлом году на предприятии было переработано двадцать пять тысяч тонн торфа. На этот год запланировано переработать сорок тысяч тонн торфа, но для этого нужно увеличить производственные мощности.

Глава региона отметил и активное взаимодействие данного предприятия с Рязанским агротехнологическим университетом по привлечению молодых квалифицированных специалистов. По словам Николая Любимова, система профессионального образования Рязанской области в соответствии с исполнением поручений Президента РФ В.В. Путина нацелена на подготовку конкурентоспособных кадров для нужд экономики.