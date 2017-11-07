22:27 МСК
Вторник
11 / 07 / 2017
Выпуск № 125 (5412)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
123

Дела, проблемы, планы

00:01 / Общество
О них шел разговор в ходе рабочей поездки врио губернатора Николая Любимова в Клепиковский район
Автор фото: Александр Королев | Дела, проблемы, планы
Фото: Александр Королев.

Он посетил Криушинскую участковую больницу Клепиковской ЦРБ. Там осмотрел поликлинику, стационарное отделение, процедурные кабинеты, столовую, пообщался с медперсоналом и местными жителями.

Криушинская участковая больница обслуживает жителей села Криуша, поселка Болонь, деревень Малиновка и Рябиновка. Заведующая больницей Ирина Каганова рассказала об отделении реабилитации для пациентов с нарушением периферийной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. По ее словам, оно оснащено современным диагностическим оборудованием, многофункциональными тренажерами для лечебной физкультуры, приборами для проведения физиотерапии и механотерапии. В течение года услугами этого отделения воспользовались свыше двухсот восьмидесяти пациентов из Клепиковского, Касимовского и Спасского районов.

Ирина Каганова обратила внимание главы региона на то, что требуется аппарат УЗИ и оборудование для кабинета ЭКГ. Николай Любимов сказал, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

В ходе встречи был поднят вопрос и о повышении заработной платы медработникам. «Майские указы Президента мы выполняем и будем четко выполнять – в этом нет никакого сомнения, – отметил Николай Любимов. – Деньги в бюджет заложены, что позволит к концу года решить этот вопрос».

***

В этот же день глава региона побывал в поселке Болонь на торфодобывающем и торфоперерабатывающем предприятии «Питэр Пит», где познакомился с производственным процессом и планами дальнейшего развития.

Здесь установлено современное канадское и финское оборудование. На предприятии производят широкий ассортимент торфяных грунтов и субстрактов, уникальные жидкие гуминовые удобрения.

Общие запасы торфа, добываемого ООО «Питэр Пит» в регионе, составляют более девятисот семидесяти тысяч тонн. Предприятие ведет работу по повышению социального благополучия работников. В настоящее время в производстве занято сто пятьдесят человек.

Глава рязанского региона осмотрел работу фасовочных линий и лаборатории, где осуществляется строгий контроль качества выпускаемой продукции. По словам Николая Любимова, развитие предприятий перерабатывающей промышленности – одно из перспективных направлений в экономике региона.

Так, рынок сбыта продукции предприятия сегодня – Рязанская, Московская, Тульская области и Краснодарский край. В прошлом году на предприятии было переработано двадцать пять тысяч тонн торфа. На этот год запланировано переработать сорок тысяч тонн торфа, но для этого нужно увеличить производственные мощности.

Глава региона отметил и активное взаимодействие данного предприятия с Рязанским агротехнологическим университетом по привлечению молодых квалифицированных специалистов. По словам Николая Любимова, система профессионального образования Рязанской области в соответствии с исполнением поручений Президента РФ В.В. Путина нацелена на подготовку конкурентоспособных кадров для нужд экономики.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 125 (5412) от 11 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

За инженерными знаниями – в цех

В Рязанском медуниверситете вспомнили выдающегося врача Павла Швальба

Рязанская экспедиция вместе с потомками Петра Семенова-Тян-Шанского пройдет маршрутом легендарного географа

Об исполнении поручений главы региона Николая Любимова
10 июля в адрес главы рязанского региона Николая Любимова поступило обращение жителей г. Кораблино с благодарностью за личное участие в решении их проблемы, с которой они обратились ...
Реальная помощь людям
Калужане изучили в Рязанской области программу «Забота»
Юрий Евстифеев
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Талант. Усердие. Успех
Лучшие выпускники школ Рязанской области отмечены наградами
Людмила Иванова
Общество
С корабля учения – на бал
Были приглашены золотые медалисты области
Татьяна Клемешева
Общество
К службе готовы
Выпускникам Рязанского филиала Московского университета МВД РФ имени В.Я. Кикотя вручили лейтенантские погоны
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
В режиме онлайн
Рязанские студенты общались с участниками образовательного форума
Культура
Главный фольклорный праздник
Ансамбль «Долинушка» представит Рязанскую область на фестивале «Русское поле» в Москве
Общество
На работу – с дипломами «политеха»
Рязанские предприятия пополняют молодые специалисты
Валентина Севостьянова
Общество
За инженерными знаниями – в цех
В Рязани «Политех» открывает кафедру на приборном заводе
Юрий Евстифеев
Авторская колонка
Встреча на Эльбе
Ирина Сизова
Праздник
Дружные и крепкие, молодые и легендарные
В регионе отметили День семьи, любви и верности
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы