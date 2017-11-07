Реальная помощь людям

Калужане изучили в Рязанской области программу «Забота»

В Рязанской торгово-промышленной палате прошло совещание, посвященное программе «Забота». В работе приняла участие делегация из Калужской области во главе с заместителем министра конкурентной политики – начальником управления потребительского рынка и лицензирования Львом Марченковым, приехавшая в наш регион изучить опыт реализации этой программы.

Напомним, недавно президент Рязанской ТПП Татьяна Гусева встречалась с калужским губернатором Анатолием Артамоновым, который отметил: «Президент России Владимир Путин не раз обращал внимание на необходимость поддержки малоимущих граждан. И, конечно, опыт Рязанской области будет изучен, и самое интересное будет применено в Калужской области». И от слов этот регион перешел к делу.

На совещании в торгово-промышленной палате министр экономического развития и торговли Рязанской области Светлана Горячкина сообщила, что социальная программа «Забота», стартовавшая в регионе в 2012 году, позволила не только оказывать реальную помощь людям с невысоким достатком, но и поддержать местных производителей продуктов питания, региональные торговые сети и магазины, представителей сферы услуг. Сейчас выдано более 240 тысяч карточек «Заботы» гражданам 18 льготных категорий. Участниками программы являются, в частности, более 200 магазинов, 19 представителей перерабатывающей промышленности, а многие предприятия сферы услуг и даже областной драмтеатр.

Президент Рязанской ТПП Татьяна Гусева сказала, что администрациями муниципальных образований совместно с торгово-промышленной палатой была сформирована специальная торговая сеть для малоимущей и льготной категорий населения, где люди по специальным картам могли покупать те или иные товары и услуги. Рязанская ТПП привлекла к участию в программе и заключила договоры с самыми лучшими производителями продуктов питания в регионе.

– Итоги работы программы свидетельствуют, что она развивается довольно активно и эффективно, – добавила Татьяна Гусева. Опытом организации и участия в социальной программе «Забота» поделились генеральный директор ТД «Барс» Александр Лемдянов, начальник управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации Рязани Виталий Ларин, советник главы горадминистрации Ирина Полозова, директор сети химчисток-прачечных «Лаванда» Елена Гришина, председатель областного совета ветеранов Николай Ткач и другие.

Как подчеркнул, беседуя с журналистами, заместитель министра конкурентной политики Калужской области Лев Марченков, в нынешних рыночных условиях программа «Забота» позволила рязанцам найти реальные рычаги для того, чтобы одновременно поддержать и социально-незащищенные слои населения, и малый и средний бизнес. Этот опыт будет применен и в Калужской области.