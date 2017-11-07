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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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Главный фольклорный праздник

00:01 / Культура
Ансамбль «Долинушка» представит Рязанскую область на фестивале «Русское поле» в Москве

29 июля в музее-заповеднике «Царицыно» главный фольклорный праздник страны – фестиваль «Русское поле» – объединит творческие коллективы и мастеров-ремесленников из 60 регионов России. Ежегодно этот фестиваль собирает более 3000 артистов и 200 000 зрителей, объединенных любовью к русской культуре и традициям.  Это всегда самобытное шоу из национальных песен и танцев, древних обрядов, традиционной кухни и веселых народных забав. Рязанскую область в этом году представит народный любительский коллектив «Долинушка». Мастера из «Кадомского вениза» привезут на фестиваль свою знаменитую вышивку и кружево, умельцы из «Труженицы» – михайловское кружево. Мастерица Светлана Неклюдова представит игрушки из ваты по старинной технологии.

По материалам оргкомитета фестиваля

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 125 (5412) от 11 июля 2017 года
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