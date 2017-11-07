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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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На работу – с дипломами «политеха»

00:01 / Общество
Рязанские предприятия пополняют молодые специалисты
Автор фото: Валентина Севостьянова | На работу – с дипломами «политеха»
Фото автора.

Более 450 выпускников «Политеха» разных форм обучения получили дипломы об окончании вуза, из них более сорока выпускников – с отличием. Церемония вручения прошла на территории Рязанского кремля, тем самым были подчеркнуты торжественность события и его важность для рязанского региона.

В торжествах приняли участие заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, заместитель министра образования области Владимир Усков, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Валерий Еремин, заместитель главы администрации города Николай Демко, председатель Союза строителей области Лема Шаипов, представители духовенства, предприятий и организаций региона. В числе гостей праздника – родители выпускников, их друзья и близкие.

– Рязанский «Политех» – это высокое качество образования, – подчеркнула Елена Буняшина, поздравляя выпускников с большим событием в жизни. – Молодых и грамотных специалистов ждут на стройках и предприятиях региона. Они всегда востребованы.

Среди выпускников, получивших диплом с отличием, Анна Кононенко. На праздник Анна пришла вместе с мамой и бабушкой. И сама выпускница, и ее родственники считают, что на факультете «Промышленное и гражданское строительство» (ПГС) Анна получила достойное образование. Девушка уже получила приглашение на работу.

Выпускник Николай Аверкин из села Ухорское Спасского района рассказывает, что за годы учебы в рязанском «Политехе» он многому научился, многое понял и переосмыслил. Здесь он изучал автомобили и автомобильное хозяйство, получил звание бакалавр. Как он говорит, с таким качественным образованием нетрудно устроиться на работу.

Директор института Игорь Мурог и гости праздника пожелали выпускникам грамотно применять полученные знания во благо экономики региона. В подтверждение над кремлем эхом пронеслось «Политех – лучше всех!

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 125 (5412) от 11 июля 2017 года
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