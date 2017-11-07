Талант. Усердие. Успех

Лучшие выпускники школ Рязанской области отмечены наградами

Вчера в региональном правительстве чествовали тех, кто в этом году успешно окончил школу, показал высокие результаты на ЕГЭ, отличился на предметных олимпиадах, в творчестве и общественных делах. На торжественный губернаторский прием были приглашены 60 выпускников с учителями и родителями. 38 из них получили медаль «За особые успехи в учении», остальные отмечены знаком «За усердие».

Выпускница рязанской гимназии №5 Екатерина Гуйда увлекается гуманитарными науками. Девушка преуспела в изучении иностранных языков, является призером Всероссийской Толстовской олимпиады по истории и обществознанию. По мнению Екатерины, участие в различных олимпиадах и конкурсах расширяет горизонты познаний, дает возможность подняться на новый уровень, объективно оценить себя, познакомиться с новыми людьми. Несколько лет назад Катя побывала в Германии, пообщалась с иностранцами, освоила азы немецкого языка и поняла, что в будущем хочет получить языковое образование. На ЕГЭ по иностранным языкам выпускница получила высокие баллы (больше 90), что теперь дает ей возможность поступить в ведущий российский вуз – МГИМО. Полученная Екатериной медаль «За особые успехи в учении» – награда за старания и приятный бонус ко всем предыдущим достижениям. Точно такая же медаль – у выпускницы рязанского лицея № 4 Елизаветы Клюевой. Лиза тоже поступает учиться в столицу, собирается получить образование в сфере медиа и коммуникаций. Но вернуться работать девушка намерена в родную Рязань.

Выпускников с успешным окончанием школы поздравил глава региона Николай Любимов. Обращаясь к ребятам, он похвалил их за достигнутые успехи, выразил уверенность, что они сделают много хорошего для родного края, для страны в целом, своими успехами прославят Рязанскую область.

– Надеюсь, что в вузах вы будете так же успешно учиться, как и в школе. А уже став высококлассными специалистами, придете работать на рязанские предприятия и в социальную сферу. Уверен, с вами – молодыми, умными, талантливыми, полными новых идей – мы сможем сделать Рязанскую область одной из самых лучших в России. Мы верим в вас, знаем, что у вас все получится! – сказал Николай Любимов.

Всего в этом году рязанские школы окончили 4847 человек, 617 из них получили аттестаты с отличием. 29 выпускников получили по итогам ЕГЭ 100 баллов.