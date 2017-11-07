С корабля учения – на бал

Были приглашены золотые медалисты области

– Я не сразу узнала, что для нас проведут именно бал. Но когда начались репетиции, очень обрадовалась и с интересом учила танцы, – рассказывает выпускница школы №72 Ирина Новикова. Совсем недавно для ее одноклассников отгремел выпускной вечер, а сегодня она снова «при параде» – но уже рядом с такими же целеустремленными и интересными ребятами. В досуговом центре «Былина» собрались обладатели федеральных и региональных медалей «За особые успехи в учении» и высших баллов ЕГЭ из всех районов области.

«Губернский школьный бал» открывает пышный и величественный полонез – танец-знакомство родом из средних веков. Родители и учителя наблюдают за шествием: вокруг прекрасные наряды и сияющие глаза молодых людей. Кто-то скромен и тих, кто-то не скрывает радости, но у всех ребят впереди большое будущее. В этом уверен глава региона Николай Любимов. «Ваши родители воспитали замечательных детей», – говорит Николай Викторович в обращении к медалистам. Он призывает юношей и девушек помнить и ценить помощь учителей и близких. Николай Любимов выражает надежду, что ребятам понравится новый формат праздника, и торжество будет проходить ежегодно.

В программе праздника – девять исторических танцев XIX и XX веков. В перерывах отличившиеся выпускники, а также их родители и педагоги получают награды и благодарственные письма. Министр образования области Ольга Щетинкина особо отметила выпускницу Анастасию Ижевскую, получившую по 100 баллов ЕГЭ по русскому языку и обществознанию, а также 97 и 98 баллов по двум другим испытаниям. Эта девушка приблизилась к трем школьникам России, заработавшим 100 баллов на всех экзаменах. Уже скоро виновники торжества станут абитуриентами и получат право учиться в лучших вузах страны.

– Я еще в девятом классе решила, что хочу учить детей, потому что очень их люблю! – признается Ирина Новикова. – Я буду поступать в Рязанский государственный университет и изучать международные отношения, психологию или иностранные языки.

А пока будущие учителя, врачи, инженеры кружатся в танце – кажется, идея провести бал «как в старину» оказалась удачной.