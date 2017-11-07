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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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К службе готовы

00:01 / Общество
Выпускникам Рязанского филиала Московского университета МВД РФ имени В.Я. Кикотя вручили лейтенантские погоны
Автор фото: Дмитрий Осинин | К службе готовы
Фото: Дмитрий Осинин.

74 пятикурсника успешно прошли государственную аттестацию и защитили дипломы. Один из лучших филиалов столичного вуза подготовил специалистов для органов внутренних дел не только Рязанской области, но и Калуги, Тулы, Костромы и Владимира. Служба в полиции нынче популярна и для «слабого» пола, свидетельством чему тот факт, что дипломы об окончании учебного заведения получили 24 девушки.

– Я испытываю сейчас радость и счастье с нотками грустинки, – говорит лейтенант полиции Анастасия Зверева. – Хочу пожелать своим сокурсникам – растите, карьера впереди! Я вас всех очень люблю! Младшим курсам хочу сказать – трудитесь, учитесь. Не забывайте свой родной филиал. И все у вас получится!

Выпускникам присвоено специальное звание «лейтенант полиции». По специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» университет окончили 27 человек. По специальности «Правоохранительная деятельность»  – 23 человека. Выпускников по специальности «Экономическая безопасность»  – 24 человека.

Среди выбравших престижную в полиции специальность – выпускник Александр Глухов. Он будет расследовать экономические преступления, поскольку считает, что они подрывают основу и устои нашего государства.

– Я окончил Подвязьевскую школу Рязанского района и решил поступать в университет МВД именно на специальность «Экономическая безопасность», – говорит Александр Глухов. – В школе хорошо учился по математике, активно занимался физкультурой. Из книг и фильмов знал, что эта профессия потребует от меня огромных физических сил и интеллектуальных возможностей. Теперь я получил лейтенантские погоны, благодарен своим преподавателям и готов нести службу в полиции. Рад, что мечта сбылась. Полагаю, что работа будет нелегкой, поскольку экономические преступления становятся все более изощренными, но нас научили с ними эффективно бороться.

Церемония вручения погон прошла в торжественной обстановке. С напутственными словами к выпускникам обратились главный федеральный инспектор по Рязанской области Полномочного представителя Президента в ЦФО Сергей Яковлев и начальник УМВД России по Рязанской области, генерал-майор полиции Николай Пилюгин.

От имени главы рязанского региона Николая Любимова выпускников вуза приветствовал вице-губернатор области Сергей Филимонов.

– Вы окончили одно из престижных учебных заведений системы МВД, – сказал, обращаясь к выпускникам, Сергей Владимирович. – Уверен, что знания, профессиональная и физическая подготовка, навыки работы с современным оборудованием, полученные в вузе, помогут вам исполнять должностные обязанности на самом высоком уровне. Ваша служба очень важна для страны, потому что вопросы безопасности наши граждане считают важнейшим элементом социального благополучия. Вице-губернатор также поблагодарил за работу профессорско-преподавательский состав вуза, а молодым офицерам пожелал успехов в службе.

Вручение дипломов выпускникам Рязанского филиала Московского университета МВД РФ состоится в субботу, 15 июля, в Москве, на Красной площади.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 125 (5412) от 11 июля 2017 года
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