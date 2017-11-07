Вести районов

САПОЖОК. Завершился ремонт деревянного пешеходного моста через реку Мошку в районе улицы Верховенской. Работники Сапожковской управляющей компании «ЖЭК» сработали быстро, несмотря на сложные погодные условия. Наибольшие неудобства ремонтникам доставлял затрудненный подъезд к месту работ – на обоих берегах реки пойменный луг. Кроме того, за все время, пока длился ремонт, не было ни одного дня без дождя. Ремонт моста по многочисленным обращениям жителей улицы Верховенской инициировал глава администрации района Виктор Боярченков.

СКОПИН. В районной администрации прошел выездной личный прием граждан заместителя министра региональной безопасности и контроля Рязанской области Валерия Калинкина. Житель села Новые Кельцы обратился к заместителю министра с просьбой изыскать средства для приведения в порядок сельской дороги и решить вопрос с отоплением помещения, отведенного под сельскую библиотеку. Валерий Калинкин пояснил, что в отношении дороги в Новых Кельцах будет проведена проверка ее состояния и принято решение о дальнейших действиях.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. В районе поздравили супружеские пары с золотым юбилеем. Михаил Николаевич и Александра Алексеевна Мироновы из села Ленино и Виктор Александрович с Татьяной Ивановной Колесниковы были приглашены на торжество во Дворец культуры. С 50-летним юбилеем супружеской жизни их поздравили первый заместитель главы района Нина Объедкова, руководитель ЗАГСа Оксана Ворфоломеева, главы поселений Ирина Сафронова и Татьяна Петракова, дети и внуки.

ШИЛОВО. В районном центре прошел гражданский форум «Перспектива». В районном Дворце культуры собрались представители всех общественных организаций района, главы сельских поселений, руководители организаций и предприятий, представители бизнеса и других структур. В работе форума приняли участие депутат областной Думы Татьяна Панфилова, глава района Василий Фомин, генеральный директор ЗАО «Газкомплектсервис» Дмитрий Иванков, заведующий кафедрой философии Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина Рудольф Подоль. Главными темами разговора были создание благоприятных условий жизни населения, развитие туризма в районе, благоустройство объектов культуры, детского сада, больницы и дорог в поселке Лесной, школы в селе Мосолово, архитектурных памятников и других объектов в районе.

МИХАЙЛОВ. В День семьи любви и верности в Михайловском саду районного центра открыты две скульптуры: «Дерево любви» и «Скамья примирения». Скульптуры установлены по инициативе трудовых коллективов отдела культуры и отдела ЗАГС города Михайлова.