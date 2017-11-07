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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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В Рязани подешевели капуста, огурцы и картофель, а яблоки и сахар подорожали

09:00 / Экономика
В Рязани подешевели капуста, огурцы и картофель, а яблоки и сахар подорожали

О потребительских ценах на отдельные виды товаров информирует сайт администрации областного центра со ссылкой на Рязаньстат. С 5 по 10 июля отмечено снижение цен на белокочанную свежую капусту – на 18,7 процента, лук репчатый – на 9 процентов, огурцы свежие – на 8,7 процента, картофель – на 8,4 процента, морковь – на 2,6 процента, свинину (кроме бескостного мяса) – на 1,2 процента.

Повышение цен зафиксировано на сахар-песок, яблоки. Незначительно увеличилась цена на пшено, свежие помидоры, шлифованный рис, сыры сычужные твердые и мягкие, куриные яйца.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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