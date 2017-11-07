В Рязани установлены баннеры с информацией об отремонтированных дорогах

На улицах областного центра, где ремонт дорог проводится в рамках финансирования федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», установлены соответствующие информационные баннеры и таблички. В частности, 10 июля они появились на улицах Большая, Советской Армии, на Первомайском проспекте, на Михайловское шоссе, и на ряде других.

В рамках дорожно-ремонтной кампании текущего года в Рязани работы организованы на 32 участках дорожной сети. На 11 из них ремонт профинансирован за счет федеральной программы «Безопасные и качественные и дороги».

Источник: сайт администрации Рязани