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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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В Рязани установлены баннеры с информацией об отремонтированных дорогах

09:07 / Общество
В Рязани установлены баннеры с информацией об отремонтированных дорогах

На улицах областного центра, где ремонт дорог проводится в рамках финансирования федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», установлены соответствующие информационные баннеры и таблички. В частности, 10 июля они появились на улицах Большая, Советской Армии, на Первомайском проспекте, на Михайловское шоссе, и на ряде других.

В рамках дорожно-ремонтной кампании текущего года в Рязани работы организованы на 32 участках дорожной сети. На 11 из них ремонт профинансирован за счет федеральной программы «Безопасные и качественные и дороги».

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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