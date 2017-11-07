В ФК «Рязань» пришли два защитника

Тренерский штаб ФК «Рязань» продолжает формировать состав команды. Новобранцами клуба стали защитники Илья Ваганов и Данила Корольков

Защитники Илья Ваганов родился 15 января 1989 года. В послужном списке значатся два профессиональных клуба. Сезон 2013-2014 Ваганов провел в команде «Русь» из Санкт – Петербурга. Команда выступала в группе «Запад» Второго дивизиона. Сыграл восемь матчей и отметился одной желтой карточкой. В минувшем сезоне Илья выступал в составе «Динамо-Брянск». Сыграл 14 матчей, забил один мяч и заработал 5 желтых карточек.

Данила Корольков родился 29 ноября 1986 года. Профессиональную карьеру начал в 2010 году в команде «Челябинск» из одноименного города – сыграл 36 матчей, набрал семь желтых карточек. Затем выступал под знаменами «Динамо» из Кирова – провел 60 матчей и набрал 11 желтых карточек. Обе команды играли в группе «Урал - Поволжье» Второго дивизиона. Затем три сезона провел в команде «Биолог - Новокубанск» (Прогресс) – группа «Юг». За эту команду провел 53 матч, отметился один голом и заработал шесть желтых карточек.

Источник: пресс-служба ФК «Рязань»