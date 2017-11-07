В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области состоится День единого приема граждан

Обратиться к должностным лицам аппарата Управления ФССП России и его структурных подразделений граждане и представители организаций смогут 12 июля без предварительной записи

Вместе с тем Управление рекомендует заранее сообщить о своем планируемом обращении для того, чтобы сотрудники Управления смогли более детально подготовиться к приему и по возможности оперативно принять меры по каждому обращению.

Прием граждан и представителей организаций будет осуществляться с 14.00 до 20.00 часов, сообщает сайт ведомства.

Предварительная запись на личный прием к должностным лицам аппарата Управления осуществляется по телефону: (4912) 29-45-99.

Вход в здание Управления ФССП России по Рязанской области осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), доверенности, удостоверяющей полномочия законного представителя, документа, удостоверяющего служебное положение руководителя организации, а также учредительных или иных документов организации.