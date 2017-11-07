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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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В Рыбновском районе Рязанской области дан старт масштабному проекту по благоустройству родников и водоемов

10:03 / Общество
Сотрудники ООО «Техцентр имени Дарьи Гармаш», расположенного в деревне Баграмово, очистили местный родник и благоустроили территорию вокруг него
В Рыбновском районе Рязанской области дан старт масштабному проекту по благоустройству родников и водоемов

Теперь подойти к источнику можно по вымощенным плиткой дорожкам, а от дождя и сора его укрывает кованная беседка. Родник приведен в порядок в рамках проекта «Очистка прудов и родников как средство достижения нового уровня экологического комфорта в районе», который поддерживает позицию главы региона Николая Любимова по повышению уровня экологического комфорта и безопасности в области.

Директор ООО «Техцентр имени Дарьи Гармаш» Александр Киселев признался, что сам в детстве часто бегал за водой из источника, и переживал, что со временем тот заилился, а берега стали топкими. Проект, инициированный его сотрудниками, помог реализовать мечту многих жителей. «Это благо дело для всех нас, наша давняя мечта, и мы ее реализовали», - сказал он на открытии обновленного родника.

Инициативу предприятия поддержали местные власти. Глава администрации Баграмовского сельского поселения Ольга Романова поблагодарила коллектив за неравнодушие и призвала всех жителей поддерживать чистоту и порядок у родника и приучать к этому детей.

Старт проекта превратился в настоящий праздник для деревни. Родник был освящен, на прилегающей к нему площадке выступил народный ансамбль «Здравица», жители организовали чаепитие с домашними пирогами.

В ближайших планах инициаторов проекта еще несколько важных дел: будет очищен пруд и благоустроен родник в деревне Марково, приведена в порядок береговая линия в деревне Старолетово. Запланировано благоустройство и других прибрежных территорий водоемов и родников Рыбновского района.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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