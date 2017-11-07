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Главная страница / Рязанские новости / 11 июля 2017 года
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Проект рязанской студентки одержал победу на международном грантовом конкурсе «Православная инициатива»

10:17 / Общество
«Двадцать приходских историй» – так называется проект студентки кафедры журналистики РГУ имени С.А. Есенина Ольги Новиковой, который и был признан одним из лучших на конкурсе

Девушка представила выпускную квалификационную работу не исследовательского, а творческого характера. Она сняла серию видеороликов о путешествиях по монастырям и храмам Рязани и Рязанской области и защитила выпускную квалификационную работу на «отлично».

По информации сайта вуза, желание снимать на видеокамеру достопримечательности родного края у Ольги Новиковой появилось осенью прошлого года. А вот идею писать творческую выпускную квалификационную работу ей подсказала научный руководитель Наталья Николаевна Гордиенко. Проект назвали «Двадцать приходских историй». К видеороликам добавлены текстовые публикации.

Ролики получились короткими, динамичными, познавательными. Первый выпуск посвящен Солотчинскому женскому монастырю. Второй выпуск рассказывает, как на пустыре под Михайловом сумели возродить прекрасную обитель. Третий – о том, как рязанские ямщики построили церковь, и почему на её месте открыли пивной завод.

Все видеоролики и текстовые публикации можно увидеть на сайте портала «Логосъ».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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