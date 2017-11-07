В Константиново выступит один из лучших рязанских фольклорных коллективов – театр народной песни «Узорочье»

Концерт состоится 15 июля в 13.00 в государственном музее-заповеднике С.А. Есенина

Организатор и художественный руководитель коллектива – Надежда Кольцова, выпускница российской Академии музыки им. Гнесиных. В 2012 году Надежда Кольцова стала обладателем премии «За вклад в развитие и сохранение традиционной народной культуры Рязанской области». В 2013 году театр народной песни «Узорочье» представлял нашу страну на VII Международном фестивале хоровой музыки и изобразительного искусства в Болгарии.

Как сообщает сайт музея-заповедника, в основе репертуара коллектива – музыкальный и поэтический материал, собранный во время фольклорных экспедиций по Рязанской области. Творческое кредо «Узорочья» – любовь к русской песне, сохранение и возрождение русских национальных традиций. Все участники коллектива – разноплановые исполнители: поют, танцуют, играют на народных музыкальных инструментах.