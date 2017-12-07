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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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Рязанцам напоминают: сегодня праздник сладкоежек – всемирный день шоколада

10:24 / Общество

Праздник этот довольно молодой. Он появился в 1995 году. Его инициаторами стали французы, которые по праву считаются ценителями шоколада. Уже через год к ним присоединились любители сладкого десерта из Европы и Америки. Американцам настолько понравилась идея, что чествуют они теперь шоколад еще и 28 октября и 7 июля.

Шоколадный день в России и других постсоветских странах также отмечается в соответствии с международным календарем 11 июля. А вот объяснений выбору этой даты празднования не существует. Наверное, свою роль сыграло лето, тепло, что немаловажно для выращивания шоколадных деревьев.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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