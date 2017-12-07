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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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В Рязани разыскивают очевидцев ДТП

11:08 / Актуально
В нем пострадала 32-летняя женщина

Как сообщает сайт регионального УМВД России, 24 июня примерно в 22 часа 49 минут автомобиль ВАЗ-21043 следовал по проезжей части Московского шоссе со стороны Первомайского проспекта в направлении улицы Мервинская, приближаясь к д.1 по Заводскому проезду. В этот момент проезжую часть слева направо относительно движения автомобиля переходила 32-летняя жительница Рязанской области.

Увидев пешехода, водитель попытался остановить автомобиль, однако из-за недостаточного расстояния для полной остановки, он не смог избежать наезда на женщину. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, с которыми была госпитализирована.

Если Вы стали очевидцем данного происшествия или располагаете какой-либо информацией по данному ДТП, просим обращаться по адресу: г. Рязань, ул. Мервинская, д. 10, каб. 210 или по телефону 29-93-52.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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