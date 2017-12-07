Рязанцам напоминают: сегодня свой профессиональный праздник отмечают художники по свету

Праздник пока не получил официального статуса, но уже приобрел известность среди людей этой светлой профессии. Дата 11 июля выбрана не случайно. Именно в этот день в 1874 году русский электротехник Александр Лодыгин (1847-1923) получил патент на изобретение лампы накаливания. Изобретение было запатентовано во многих странах Западной Европы, в Индии и Австралии.

Сегодня благодаря труженикам «осветительного фронта» наши праздники наполняются красочным освещением, и на них создается неповторимая атмосфера уюта. Именно от светооператоров зависит завершенность и эстетическая ценность любого шоу, программы, спектакля.