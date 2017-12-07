В регионе произошло 23 ДТП, в которых автовладельцам причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 4959 нарушений правил дорожного движения, задержали 5 водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщает сайт регионального УМВД России.
За минувшие сутки на дорогах Рязанской области погиб один человек
11:49 11.07.2017 / Общество
Всего за сутки на дорогах области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 4 человека получили травмы
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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