За минувшие сутки на дорогах Рязанской области погиб один человек

Всего за сутки на дорогах области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 4 человека получили травмы

В регионе произошло 23 ДТП, в которых автовладельцам причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 4959 нарушений правил дорожного движения, задержали 5 водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщает сайт регионального УМВД России.

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