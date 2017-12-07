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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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Рязанские вузы приглашаются к участию в конкурсе на предоставление грантов в рамках проекта «Современная цифровая образовательная среда»

11:56 / Общество

Министерство образования и науки РФ объявило публичный конкурс на предоставление грантов, направленных на реализацию приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» в рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы. Проект нацелен на создание оптимальных условий для широкого применения потенциала онлайн-обучения в ссузах и вузах.

Средства на обеспечение грантов будут выделяться из федерального бюджета. В 2018 и 2019 годах объем финансирования составит по 300 млн рублей ежегодно.

Принять участие в конкурсе может любая образовательная организация высшего образования вне зависимости от ее подчиненности (за исключением казенных учреждений).

Претенденты на грант обязаны предоставить в адрес организатора конкурса заявки, соответствующие требованиям Минобрнауки России.

Заявки принимаются до 4 августа с 10:00 до 17:00 с понедельника по четверг, с 10.00 до 16:45 в пятницу, сообщает сайт регионального министерства образования.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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