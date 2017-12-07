Жителям Рязанской области вернули долги по зарплате – всего более 120 миллионов рублей

Такая задолженность была погашена с начала текущего года на предприятиях региона

Деньги были выплачены сотрудникам 24 организаций в сферах строительства, добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, обрабатывающих производств, сообщает сайт регионального министерства труда и занятости населения.

В области в первом полугодии отсутствовала задолженность по заработной плате в организациях бюджетной сферы.

Не смотря на все принимаемые меры, остается нерешенным и требует постоянного межведомственного взаимодействия вопрос с погашением задолженности по заработной плате в ООО «Санаторий «Сосновый бор». На сегодняшний день сумма долга перед сотрудниками – более 23 млн рублей.