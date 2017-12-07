19:33 МСК
Среда
12 / 07 / 2017
Выпуск № 126 (5413)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
112

Жителям Рязанской области вернули долги по зарплате – всего более 120 миллионов рублей

12:02 / Экономика
Такая задолженность была погашена с начала текущего года на предприятиях региона

Деньги были выплачены сотрудникам 24 организаций в сферах строительства, добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, обрабатывающих производств, сообщает сайт регионального министерства труда и занятости населения.

В области в первом полугодии отсутствовала задолженность по заработной плате в организациях бюджетной сферы.

Не смотря на все принимаемые меры, остается нерешенным и требует постоянного межведомственного взаимодействия вопрос с погашением задолженности по заработной плате в ООО «Санаторий «Сосновый бор». На сегодняшний день сумма долга перед сотрудниками – более 23 млн рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани подешевели капуста, огурцы и картофель, а яблоки и сахар подорожали

Зарплата растет у работников сельского хозяйства Рязанской области

Более 8 тонн земляники купили рязанцы на ярмарках выходного дня

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:50
Рязанцев приглашают купить местную продукцию по выгодным ценам
17:43
В Рязани и Архангельске открылись перекрестные выставки резьбы по кости и скопинской керамики
17:39
В Рязани стартовал чемпионат Вооруженных сил России по боксу
17:36
В Рязани на три дня перекроют движение транспорта из-за ремонтных работ
16:57
Рязанские нотариусы передали в дар Успенскому кафедральному собору икону своих покровителей – святых Маркиана и Мартирия
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы