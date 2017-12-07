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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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Рязанские полицейские раскрыли кражу велосипеда

12:09 / Общество

В полицию обратился 20-летний рязанец и сообщил, что на время обеда в подъезде своего дома на улице Трудовой «приковал» парковочным тросиком к радиатору отопления велосипед. Через несколько часов парень обнаружил только разомкнутый парковочный тросик.

Сотрудники отдела МВД России по Октябрьскому району прибыли на место кражи и тщательно осмотрели улику. Выяснилось, что злоумышленник взломал замок парковочного тросика.

Оперативники предположили, что злоумышленник попытается продать велосипед, и объехали ломбарды. В одном из таких заведений полицейские и обнаружили похищенного «двухколесного коня». После этого установить личность человека, который его сдал, было делом техники. Злоумышленника – 22-летнего жителя Рязанского района – разыскали и задержали.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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