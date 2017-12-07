Рязанцев и гостей региона приглашают на гуляния «Под синим небом Желанновских раздолий»

15 июля в селе Завидное Шацкого района состоится шестнадцатый фестиваль «Под синим небом Желанновских раздолий». Праздник пройдет на зеленой площадке Желанновского краеведческого музея. Фестивальные тропы собирают всех, кто любит активный отдых, кому интересна самобытная народная культура Шацкого края.

Рязанцев приглашают пройтись по фестивальным рядам, полюбоваться произведениями народных мастеров, попробовать свои силы в изготовлении традиционных оберегов, отведать продукты русской кухни: квас, окрошку, блины, пироги и многое другое. Праздничное настроение обеспечат лучшие творческие коллективы, сообщает сайт «Вездекультура».