Рязанцам предлагают перенестись в эпоху Древней Руси

15 июля на городище Старая Рязань (Спасский район) в третий раз пройдет региональный историко-патриотический праздник, посвященный 780-летию героической обороны города от ордынского нашествия

Праздник объединяет людей неравнодушных к судьбе своей страны, ее истории, культурному наследию. Он проводится на территории объекта археологического наследия и знакомит с историей Рязанского княжества, его устройством, бытом, традиционными ремеслами. Гости получают уникальную возможность погрузиться в атмосферу города ремесленников и купцов, книжников и зодчих, оружейников и златокузнецов.

Как сообщает сайт «Вездекультура», в течение всего дня гостей ждут увлекательные интерактивные программы, мастер-классы, выставки, сувенирная ярмарка, экскурсии и многое другое.

С 13.00 до 18.00 для посетителей будут работать интерактивные площадки «Путешествие в древнюю Рязань». Десять игровых станций познакомят с жизнью города: устройством средневековой крепости, древнерусского храма и городской усадьбы; расскажут о традициях костюма и о торговых связях рязанцев.