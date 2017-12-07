19:32 МСК
Среда
12 / 07 / 2017
Выпуск № 126 (5413)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
155

В чемпионате ВХЛ 2017/2018, кроме рязацев, выступят 26 команд

12:32 / Спорт
Высшая хоккейная лига обнародовала состав участников предстоящего чемпионата

В соревнованиях примут участие 27 команд, что на одну больше, чем в сезоне-2016/2017.

Как сообщает Михаил Солдатов, в борьбу за главных трофей соревнований вступят «Барс» (Казань), «Буран» (Воронеж), «Горняк» (Учалы), «Дизель» (Пенза), «Динамо» (Санкт-Петербург), «Ермак» (Ангарск), «Зауралье» (Курган), «Звезда» (Чехов), «Ижсталь» (Ижевск), «Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян» (Харбин, Китай), «Металлург» (Новокузнецк), «Молот-Прикамье» (Пермь), «Нефтяник» (Альметьевск), «Рубин» (Тюмень), «Сарыарка» (Караганда, Казахстан), СКА-«Нева» (Санкт-Петербург), «Сокол» (Красноярск), «Спутник» (Нижний Тагил), «Торос» (Нефтекамск), «Торпедо» (Усть-Каменогорск, Казахстан), ХК «Рязань», ХК «Саров», «Химик» (Воскресенск), «Цен Тоу» (Цзилинь, Китай), ЦСК ВВС (Самара), «Челмет» (Челябинск), «Южный Урал» (Орск).

По сравнению с предыдущим сезоном ВХЛ не досчиталась «ТХК» из Твери, балашихинского «Динамо» и «Ариады-НХ» (Волжск). Напомним, что саратовский «Кристалл» снялся еще по ходу прошлого чемпионата. С другой стороны лига приросла «Металлургом» из Новокузнецка, самарским ЦСК ВВС, «Горняком» (Учалы) и двумя командами из Китайской народной республики.

По традиции на предварительном этапе команды проведут двухкруговой турнир, после чего 16 лучших команд поведут борьбу по системе плей-офф.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В ФК «Рязань» пришли два защитника

Рязанцы обсудили с калужскими коллегами вопросы подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры в регионах

В чемпионате Рязанской области по пляжному футболу «Элекс-Фаворит» разгромил команду «Езиды»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:50
Рязанцев приглашают купить местную продукцию по выгодным ценам
17:43
В Рязани и Архангельске открылись перекрестные выставки резьбы по кости и скопинской керамики
17:39
В Рязани стартовал чемпионат Вооруженных сил России по боксу
17:36
В Рязани на три дня перекроют движение транспорта из-за ремонтных работ
16:57
Рязанские нотариусы передали в дар Успенскому кафедральному собору икону своих покровителей – святых Маркиана и Мартирия
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы