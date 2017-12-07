Одно из рязанских сел превратится в настоящий рай для сладкоежек

15 июля на фестивале «Малина – 2017» в селе Новоселки Рыбновского района гости узнают, сколько блюд можно приготовить из ароматной ягоды. По традиции на празднике будут работать ягодная поляна развлечений, гастрономические и анимационные площадки.

Все желающие смогут продегустировать не только свежую ягоду, но и разнообразные блюда из малины. Их приготовят повара лучших рязанских ресторанов. Некоторые блюда будут готовиться прямо на главной сцене – там пройдет большой кулинарный мастер-класс.

Гости фестиваля смогут насладиться прекрасным вокалом победителя и лауреата всероссийских и международных конкурсов Татьяны Тураевой, уроженки г. Сасово.

Начало праздника в 12.00, сообщает сайт «Вездекультура».