По информации сайте регионального УМВД России, сотрудники Госавтоинспекции 12 июля проведут профилактические мероприятия «Внимание Дети», направленные на пресечение нарушений Правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей.
Рязанским автомобилистам напоминают: нарушение правил перевозки детей и подростков в машине может привести к трагедии
13:55 11.07.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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