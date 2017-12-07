Рязанским автомобилистам напоминают: нарушение правил перевозки детей и подростков в машине может привести к трагедии

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1. В Рязанской области под колеса автомобиля попал четырехлетний ребенок

В Рязанской области установлен особый противопожарный режим Подробнее →

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