19:33 МСК
Среда
12 / 07 / 2017
Выпуск № 126 (5413)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
131

Рязанским автомобилистам напоминают: нарушение правил перевозки детей и подростков в машине может привести к трагедии

13:55 / Общество

По информации сайте регионального УМВД России, сотрудники Госавтоинспекции 12 июля проведут профилактические мероприятия «Внимание Дети», направленные на пресечение нарушений Правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанские полицейские раскрыли кражу велосипеда

Рязанские вузы приглашаются к участию в конкурсе на предоставление грантов в рамках проекта «Современная цифровая образовательная среда»

За минувшие сутки на дорогах Рязанской области погиб один человек

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:50
Рязанцев приглашают купить местную продукцию по выгодным ценам
17:43
В Рязани и Архангельске открылись перекрестные выставки резьбы по кости и скопинской керамики
17:39
В Рязани стартовал чемпионат Вооруженных сил России по боксу
17:36
В Рязани на три дня перекроют движение транспорта из-за ремонтных работ
16:57
Рязанские нотариусы передали в дар Успенскому кафедральному собору икону своих покровителей – святых Маркиана и Мартирия
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы