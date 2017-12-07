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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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Современные российские художники представят рязанцам свои произведения

13:58 / Культура
14 июля в 16.00 в областном художественном музее им. И.П. Пожалостина откроется выставка произведений живописи, графики и скульптуры современных российских художников

Художественное некоммерческое объединение «Товарищество передвижных художественных выставок. XXI век. Санкт-Петербург» создано в 2005 году в Северной столице с целью возрождения и развития лучших традиций русского искусства.

Исторически Товарищество передвижных художественных выставок – объединение российских художников, возникшее в последней трети XIX века и просуществовавшее до 1923 года. Организуя передвижные выставки по городам России, они вели активную просветительскую деятельность. В числе основателей общества были И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге и В.Г. Перов.

Выставка в Рязани – 70-я в практике «Товарищество передвижных художественных выставок. XXI век». Экспозиция объединит более 60 произведений живописи, графики, скульптуры тридцати авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Самары, Сибири и Дальнего Востока, а также из-за рубежа: Беларуси, Германии, Польши, Украины, Финляндии.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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