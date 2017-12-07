В Пителинском районе Рязанской области стартовал проект «Семья – единство помыслов и дел»

Проект, созданный по инициативе специалистов Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, был представлен пителинцам в День семьи, любви и верности. По замыслу инициаторов он поможет решить поставленную главой региона Николаем Любимовым задачу формирования прочной системы семейных ценностей.

Как отметила директор Центра Елена Куликова, проект еще раз обращает внимание пителинцев на то, что семья – главная хранительница духовно-нравственных ценностей и национальной культуры, оплот патриотического воспитания подрастающего поколения.

– Нередко неурядицы на работе, стремительный темп жизни, стрессы, усталость взрослых приводят к тому, что родители перестают «видеть» своих детей, зачастую папы и мамы имеют разные взгляды на воспитание ребенка, все это может привести к распаду семьи. Между тем глава региона Николай Любимов призывает нас делать все для сохранения семьи как основы общества и благополучия страны, – говорит Елена Куликова.

На презентации проекта пителинцы прошли анкетирование, экспресс-диагностику, позволяющую определить наиболее трудные моменты в воспитании и обучении детей. Психолог, логопед и дефектолог Центра провели мастер-классы. Состоялось торжественное чествование семей, проживших в любви и согласии не менее 25 лет и воспитавших детей достойными членами общества. Это семьи Николая и Валентины Лындаевых из села Нестерово и Виктора и Ольги Шуниных из районного центра. Они получили общественную награду «За любовь и верность».

Чтобы таких семей было больше, специалисты Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи планируют объехать с проектом «Семья – единство помыслов и дел» все населенные пункты района, встретиться с пителинскими семьями, оказать всестороннюю поддержку тем, кто в ней нуждается.